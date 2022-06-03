Скульптуру бога кукурузы возрастом 1300 лет нашли на юго-востоке Мексики

Археологи обнаружили каменную голову бога кукурузы, известного как Центеотль, на территории археологических раскопок Паленке в Мексике. Возраст скульптуры — около 1300 лет. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает портал Phys.org.

Ученые Национального института антропологии и истории рассказали, что под головой статуи находилось захоронение, а рядом с ней располагалось ритуальное сооружение, имитирующее вход в подземный мир. Археологи пришли к выводу, что скульптура была частью подношения, так как во время установки она была помещена в пруд, тем самым имитировала вход божества в подземный мир в водной среде.

«Открытие позволяет нам понять, как древние майя из Паленке постоянно переживали мифический эпизод рождения, смерти и воскрешения божества кукурузы», — сказал исследователь Арнольдо Гонсалес Крус.

Артефакт был найден на территории дворца в Паленке, на развалинах столицы Баакульского царства, которое находилось на северо-востоке современного мексиканского штата Чьяпас. Баакульское царство — это государство древних майя, существовавшее с V по VIII века. Пока ученые не могут ответить на вопрос, почему оно погибло. Версия о завоевании другими племенами или иноземцами ставят под сомнение, так как на археологических памятниках нет следов намеренного разрушения.

27 апреля ученые из австралийского Университета Гриффита нашли в Иерусалиме ручные гранаты времен крестоносцев. Судя по опубликованному материалу, изначально ученые приняли находку за горшки для хранения пива, масла или лекарств.