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Ученые нашли в Иерусалиме ручные гранаты эпохи Крестовых походов

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Ученые из австралийского Университета Гриффита нашли в Иерусалиме ручные гранаты времен крестоносцев. Результатами своего исследования специалисты поделились в издании PLOS ONE.

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Судя по опубликованному материалу, изначально ученые приняли находку за горшки для хранения пива, масла или лекарств. Однако позднее представители Университета Гриффита установили, что керамические сосуды XI-XII веков на самом деле являются древними ручными гранатами.

Эксперты доказали, что внутри сосудов находился произведенный на месте взрывчатый материал.

В обломках некоторых образцов керамики также обнаружили остатки резины, благодаря которым, как предполагается, создавался эффект герметичности.

Ранее, 17 апреля, во время раскопок на острове Гага, к западу от Абу-Даби, археологи нашли руины древних зданий, возраст которых превышает 8,5 тыс. лет. Таким образом, звание самого старого памятника местной архитектуры перешло от поселений на острове Марава к последней находке.

Помимо остатков зданий археологи обнаружили многочисленные артефакты, в том числе наконечники стрел, а также следы захоронения 5000-летней давности. По мнению специалистов, погребальные ритуалы проводились на руинах заброшенного поселения, которые тем не менее сохранили некий культурный статус.

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