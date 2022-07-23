Климатолог оценил вероятность прихода в Москву 40-градусной жары

На фоне воцарившейся в Европе небывалой жары вполне возможно, что волна аномального тепла докатится и до Москвы. Такое предположение сделал 23 июля эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.

«Вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, уже далеко не нулевая», — цитирует его радио Sputnik.

По словам специалиста, эта вероятность достаточно быстро повышается, так как на территории РФ теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в Европе. Так, над европейским регионом уже достаточно долго располагается так называемый тепловой купол, который накрывает определенную территорию. Аналогичный «купол», отметил Юлкин, ранее уже не раз формировался над Центральной Россией.

Как указал климатолог, согласно прогнозам, над Москвой и другими регионами Центральной России к 2040 году вероятность экстремальных температурных явлений возрастет в два-три раза, к 2060 году она увеличится до пяти раз и практически в 100 раз — к концу текущего столетия.

Накануне Гидрометцентр объявил о грядущем «оранжевом» уровне погодной опасности в Москве из-за жаркой погоды. Сообщалось, что в воскресенье, 24 июля, в столице местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30…32 °С.

Ранее, 21 июля, научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил «Известиям», что август в Москве не будет холодным. По его словам, температура в последнем месяце лета ожидается около и выше нормы.

В ряде европейских стран установилась аномальная жара, на фоне которой, в частности, во Франции, Греции, Португалии, Испании, Великобритании бушуют природные пожары. По оценкам метеорологов, жаркая погода может сохраниться до конца июля и продолжиться в следующем месяце.