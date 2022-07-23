Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Стриминговый сервис Amazon Prime представил первый полноценный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 22 июля.

В начале видео появляется Галадриэль, а перед ней большое количество пустых шлемов, которые символизируют потери последней войны за искоренение зла в мире. Имя зла в трейлере не упоминается, однако поклонники книжной версии знают, что это Моргот, который является наставником злодея Саурона.

В новом трейлере появился и Саурон, который занимается восстановлением своей силы, а остальные люди Средиземноморья заняты процветанием.

Ранее, 14 февраля, Amazon Prime представил новый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Отмечалось, что в шоу представят ранние версии персонажей и места, хорошо знакомые поклонникам трилогии Питера Джексона, основанной на книгах Джона Р.Р. Толкина.

Продюсерами проекта выступили Джон Д. Пэйн и Патрик Маккэй. Режиссером первых двух эпизодов сериала выступил Хуан Антонио Байона. Всего планируется восемь эпизодов, а бюджет проекта может достигнуть $1 млрд.

Премьера шоу намечена на 2 сентября 2022 года.

Ранее, в феврале, в Сети представили первые кадры со съемочной площадки сериала «Властелин колец: Кольца власти» компании Amazon. В январе текущего года Amazon представила первый тизер сериала.

14 февраля стало известно, что кинокомпании New Line Cinema и Warner Bros. Animation выпустят первый аниме-приквел к фэнтези писателя Джона Толкина «Властелин колец».