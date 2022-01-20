Появился тизер и название сериала Amazon по «Властелину колец»

Amazon представил первый тизер сериала по вселенной «Властелин колец». Проект получил название «Властелин колец: Кольца власти». Ролик доступен на YouTube-канале компании с 19 января.

В тизере звучит рассказ о происхождении 20 Колец власти, которые получили представители разных народов Средиземья. Авторами проекта выступили Джей Ди Пейн и Патрик Маккей, уточняет Life.ru.

Ранее шоу продлили на второй сезон. В первом же зрителям покажут события, предшествующие оригинальной трилогии, которую снял режиссер Питер Джексон. Основные сюжетные линии пока держатся в секрете. Как отмечает сайт kp.ru, сериал станет самым дорогим в истории кинематографа.

Выход сериала намечен на 2 сентября на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Серии будут появляться каждую неделю.

В октябре участник проекта, британский актер Ленни Генри рассказал, что в телесериале «Властелин колец» от компании Amazon будут представлены темнокожие хоббиты.

В августе сообщалось, что компания Amazon перенесет съемки второго сезона телесериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию. Съемки первого сезона шоу завершились 2 августа.

Это будет первый раз, когда какой-либо из современных экранных проектов вселенной «Властелина колец» будет снят за пределами Новой Зеландии, включая трилогию «Хоббит».