Стало известно состояние отравившихся парами хлора в аквапарке в Анапе

В результате отравления парами хлора в аквапарке в Анапе два ребенка находятся в тяжелом состоянии, еще семь человек, в том числе три ребенка, — в состоянии средней тяжести. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил «Известиям» источник.

Также отмечается, что амбулаторную помощь получили еще пять человек, в том числе четыре ребенка.

Всего пострадали 14 человек, из них девять — дети.

Ранее в этот день сообщалось, что пятеро детей и четверо взрослых были доставлены в больницу после посещения аквапарка в Анапе, где была превышена концентрация хлора.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, произошел сбой в работе очистной аппаратуры в одном из бассейнов аквапарка, где посетители катались с горки. Всего за медицинской помощью обратились 15 человек, в том числе девять детей, часть из них была отпущена домой после оказания необходимой помощи.

Как уточнили в краевом управлении Роспотребнадзора, специалисты по гигиене и эпидемиологии выехали на место для проведения расследования и отбора необходимых проб.