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Четыре человека пострадали при въезде легковушки в грузовик на МКАД

Легковушка влетела в стоявший на МКАД грузовик, четверо пострадали
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Четыре человека пострадали в результате ДТП на 52 км МКАД. Видео инцидента в пятницу, 22 июля, опубликовал Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля не заметил стоявший впереди грузовик и врезался в него. На кадрах видно, что грузовик сломался в центре проезжей части.

Ранее в этот день сообщалось, что водитель задним ходом сбил пожилую женщину в Москве. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас прокуратура Северного административного округа (САО) устанавливает все обстоятельства произошедшего.

20 июля Госавтоинспекция Москвы назвала самые частые причины ДТП в столице. Автоинспекторы отметили, что наибольшее количество дорожных аварий произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции, а также несоответствия скорости дорожным условиям.

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