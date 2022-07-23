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Пенсионерка пострадала в ДТП на севере Москвы

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Фото: соцсети
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Водитель задним ходом сбил пожилую женщину, инцидент произошел на севере Москвы. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили представители столичной прокуратуры.

«Во дворе жилого дома на ул. Новая Башиловка водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину 1938 г.р.», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В данный момент под контролем прокуратуры Северного административного округа (САО) устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее, 20 июля, иномарка Toyota Land Cruiser сбила мать и дочь на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы. Девушка 1993 года рождения скончалась от полученных травм.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, в результате аварии у девушки 1993 года рождения были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. У женщины 1974 года рождения — закрытая черепно-мозговая травма.

В этот же день госавтоинспекция Москвы назвала самые частые причины ДТП в столице. Автоинспекторы отметили, что наибольшее количество дорожных аварий произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции, а также несоответствия скорости дорожным условиям.

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