Девушка умерла в результате ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве

На пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы иномарка Toyota Land Cruiser сбила мать и дочь, последняя умерла в больнице от полученных травм. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Девушка 1993 года рождения скончалась, информация поступила из больницы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инцидент произошел накануне в среду. Как сообщили сотрудники ГИБДД, в результате аварии у девушки 1993 года рождения были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. У женщины 1974 года рождения — закрытая черепно-мозговая травма.

По данным Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 53-летний водитель.

Следствие установило, что светофор, расположенный на пешеходном переходе, в момент ДТП не работал.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 20 июля, Госавтоинспекция Москвы назвала самые частые причины ДТП в столице. Автоинспекторы отметили, что наибольшее количество дорожных аварий произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции, а также несоответствия скорости дорожным условиям.

17 июля один человек получил травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска. 57-летний водитель Mercedes-Benz при повороте налево сбил 27-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.