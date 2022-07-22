В Люберцах задержали нападавшего летом на купающихся детей педофила

Правоохранительные органы задержали в Люберцах педофила, который в течении лета приставал к детям во время купания.

По данным «Известий», задержанным оказался Андрей Ч. Мужчина в районе Москвы-реки в Дзержинском подплывал к купающимся детям и хватал их за гениталии, после чего скрывался.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска после совершения очередного домогательства.

При изучении содержимого его компьютера оказалось, что злоумышленник состоит в закрытых сообществах педофилов.

Пока полицейские знают о двух жертвах педофила.

Ранее, 27 июня, в распоряжении «Известий» появилась фотография задержанного в Москве насильника, который вечером 23 июня напал на 18-летнюю девушку.

Насильник подкараулил потерпевшую на неосвещенном участке лесопарковой зоны на улице Вильгельма Пика. Девушка применил газовый баллончик, благодаря чему ей удалось вырваться.

Как рассказал «Известиям» источник, задержать злоумышленника правоохранителям удалось благодаря тому, что потерпевшая запомнила его лицо и помогла составить фоторобот.