Один человек пострадал в ДТП в Ульяновске

Один человек пострадал в результате ДТП в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 21 июля, в 8:45 на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск. 24-летний водитель Lada не уступил дорогу и сбил 28-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Девушка получила травмы и была госпитализирована.

Рано утром 22 июля смертельное ДТП произошло в Свердловской области на трассе Екатеринбург – Тюмень. Водитель Toyota выехал на правую обочину и врезался в припаркованную «Газель», которую от удара откинуло на стоящий рядом полуприцеп грузовика Volvo. Водитель легковушки погиб.