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Общество
В Москве заочно арестован украинский журналист Гордон

План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%

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Фото: министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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На территории Московской области план по устройству шумовых полос выполнен на 30%. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

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Шумовые полосы наносятся на потенциально-опасные участки дорог для предотвращения аварий, а также в рамках оперативных мероприятий по реагированию на произошедшие ДТП.

Как рассказал глава регионального ведомства Алексей Гержик, до октября планируется устроить 55 комплектов таких полос в 19 городских округах Подмосковья. Наносить их будут перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали. Уже нанесено 25 комплектов.

Шумовые полосы уже нанесли на трех участках М-9 — Балтия – Онуфриево – Орешки в Рузе, на дорогах ММК — Гришино – Костино и Яхрома – Ильинское в Дмитрове, на Егорьевском шоссе в Шатуре и Рогачевском шоссе в Талдоме.

Гержик добавил, что на региональной сети в рамках комплекса мероприятий по снижению аварийности для предотвращения лобовых столкновений специалисты уже установили свыше 2,6 тыс. катафотов в 19 округах, а это 35% от запланированного объема, отмечает телеканал «360».

В ходе работ также построят 60 км тротуаров, установят более 100 светофоров и обустроят около 100 км барьерных ограждений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

8 июля пресс-служба регионального минтранса сообщила, что в Московской области до конца 2022 года отремонтируют свыше 140 км тротуаров. Планируется построить 60 км новых и отремонтировать 85 км существующих пешеходных дорожек.

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