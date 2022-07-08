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До конца года тротуары отремонтируют в 46 округах Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Московской области до конца 2022 года отремонтируют свыше 140 км тротуаров. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Так, работы по обустройству тротуаров пройдут в 46 округах региона. Планируется построить 60 км новых и отремонтировать 85 км существующих пешеходных дорожек.

По словам министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, специалисты выполнят устройство корыта, установят бортовой камень, устроят слой из песка и щебня, а также асфальтобетонного покрытия. Полностью работы должны завершиться осенью, пишет агентство городских новостей «Москва».

Наибольший объем работ намечен в Истре, где будут построены свыше 14 км новых тротуаров. Свыше 5 км тротуаров построят в Коломенском округе, сообщает телеканал «360».

Еще четыре километра тротуаров ожидают в Ленинском округе, на Володарском шоссе, по улице Центральной, и в селе Молоково, по улицам Ленина и Революционной.

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализуемых в регионе дорожных проектах. По словам чиновника, до конца 2022 года в девяти городских округах построят путепроводы, переходы и участки дорог. Всего предусмотрено 16 проектов, многие из которых планируется сдать досрочно.

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