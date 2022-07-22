«Газпром» снова запросил у Siemens документы для возврата турбины в Россию. Российская компания требует подтверждение, что оборудование, которое отремонтировали в Канаде, выведено из-под санкций, сообщает телеканал «Известия». Ранее «Газпром» уже направлял аналогичные запросы, но документы предоставлены не были.

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