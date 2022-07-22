Ferrari Шумахера из сезона «Формулы-1» выставлен на аукцион Sotheby’s

Ferrari F300 Михаэля Шумахера, на котором гонщик в 1998 году сделал четыре старта, которые оказались победными, выставлен на аукцион Sotheby’s. Об этом 22 июля сообщило немецкое издание Autobild.

По данным Sotheby’s, Ferrari продала машину с шасси № 187 нынешнему владельцу в 1999 году в том же гоночном состоянии, что и сегодня. Автомобиль хорошо сохранился, никогда не реставрировался и не модифицировался.

Ferrari F300 в 1998 году представлял собой полностью переработанный автомобиль с новой выхлопной системой, новой аэродинамикой и впервые с рифлеными шинами вместо гоночных сликов. Он был оснащен 800-сильным трехлитровым атмосферным двигателем V10 Tipo Ferrari 047, который позволял выжать скорость в 340 км/ч.

Напомним, что Михаэль Шумахер завоевал на этой машине четыре победы: в Канаде (Монреаль), Франции (Маньи-Кур), Великобритании (Сильверстоун) и Италии (Монца).

По оценке аукционного дома, эта F300 самая успешная Ferrari всех времен.

Специалисты полагают, что для заявки на покупку знаменитой Schumi-Ferrari, необходимо будет располагать лишними шестью-восемью миллионами долларов США. «Красная богиня» будет выставлена на аукцион с 18 по 20 августа в Монтерее.

13 мая немецкий производитель Mercedes-Benz продал свой самый дорогой автомобиль в мире. Спорткар 300 SLR (Silver Arrow ) был продан за €135 млн ($142 млн). Представители марки неоднократно заявляли, что никогда не продадут уникальный спорткар.