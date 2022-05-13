Продан самый дорогой в мире Mercedes

Немецкий производитель Mercedes-Benz продал свой самый дорогой автомобиль в мире, сделка прошла в тайне. Об этом 11 мая сообщил портал Insider hagerty.

По данным издания, ссылающегося на источники, спорткар 300 SLR (Silver Arrow ) был продан за €135 млн ($142 млн), личность покупателя не названа.

Уникальный спорткар 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1956 года выпуска продали на благотворительном аукционе, прошедшим в режиме секретности. Как рассказали источники, продавец от имени Mercedes-Benz пригласил на аукцион около 10 (возможно, меньше) коллекционеров автомобилей в музей Mercedes-Benz в Штутгарте 6 мая.

Daimler-Benz разработал гоночные купе 300 SLR с жесткой крышей специально для сезона 1956 года, однако машины так и не вышли на гонки из-за аварии в 1955 году.

Тогда две 300 SLR лидировали в гонке на выживание «24 часа Ле-Мана», машина команды Пьера Левега врезалась в заднюю часть автомобиля Austin-Healey Лэнса Маккина, автомобиль вылетел в толпу. Тогда погиб пилот Пьер Буйлен, а также 83 зрителя, а Mercedes прекратил гонки на 30 лет.

К тому моменту производитель успел изготовить два спорткупе 300 SLR. Вместо участия в соревнованиях один из автомобилей забрал к себе глава испытательного отдела марки Рудольф Уленхаут, который использовал уникальную модель в качестве служебной машины. В честь своего владельца автомобиль получил прозвище «Купе Уленхаут».

В те годы SLR Uhlenhaut Coupe, развивавший максимальную скорость в 290 км/ч, был самым быстрым в мире дорожным автомобилем. Представители Mercedes-Benz неоднократно заявляли, что никогда не продадут уникальный спорткар.

«Я не слышал о продаже <...>. Причиной высокой цены может быть просто то, что такие автомобили никогда не продаются», — сказал изданию один из самых уважаемых автомобильных историков в этой области Карл Людвигсен.

По его словам, продажа W196S 300SLR в частные руки стала бы сенсацией.

В 2004 году Daimler AG согласилась продать Mercedes-Benz 300SLR W196 коллекционеру из Сиэтла Брюсу Маккоу за $12,5 млн. Ранее самым дорогим автомобилем в мире считали Ferrari 250 GT 1962 года, который четыре года назад продали на аукционе за $70 млн.

В августе 2020 года продан Mercedes-Benz S600, которым владел легендарный американский баскетболист Майкл Джордан. Автомобиль ушел с молотка на онлайн-аукционе eBay за $202,2 тыс.