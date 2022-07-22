На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря

В Сети были опубликованы кадры песчаной бури в китайской провинции Цинхай, которая прошлась по районам префектуры Хайси 20 июля.

На кадрах видно, что пыльная туча заслонила собой практически все небо. Стена из песка и пыли на высокой скорости приближалась к трассе, многие водители не успели доехать до укрытия, им пришлось прятаться в машинах.

Местные жители заявляют, что это крупнейшая песчаная буря за 20 лет. Кроме того, обычно это явление длится не больше 15 минут, в этот день оранжевое облако не рассеивалось три часа.

Отмечается, что некоторые жители провинции Цинхай и туристы не стали укрываться в жилищах, а стали фотографироваться на фоне песчаного облака и даже проезжать через него на автомобилях. Обошлось без пострадавших.

В мае в результате песчаной бури в Ираке пострадало более двух тысяч человек. По сведениям журналистов, у пострадавших наблюдаются проблемы с дыханием и признаки удушья. Также сообщалось, что власти страны временно закрыли часть общественных заведений и аэропорты.