В Ираке более двух тысяч человек пострадали из-за песчаной бури

Более двух тысяч человек пострадали в Ираке в результате песчаной бури. Такие данные привел телеканал Al Arabiya 23 мая.

По сведениям журналистов, у пострадавших наблюдаются проблемы с дыханием и признаки удушья. Также сообщается, что власти страны временно закрыли часть общественных заведений и аэропорты.

17 мая стало известно, что четыре тысячи человек пострадали из-за песчаной бури в Ираке, которая обрушилась на регион днем ранее. Тогда же закрылись три международных аэропорта: аэропорт в Багдаде, где видимость опустилась ниже 300 м при допустимых 800 м, а также аэропорты Наджафа и Сулеймании.

В марте прошлого года сильная песчаная буря была зафиксирована в странах Персидского залива, в частности в Катаре и Саудовской Аравии. В регион пришла жара и очень сильный ветер, который поднял песок и пыль. Пыль и песок покрыли здания и автомобили, проникли в дома сквозь стыки в окнах. Снизилась активность гражданской и военной авиации, буря привела к отмене полетов ВВС Саудовской Аравии.