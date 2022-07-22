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Генпрокуратура намерена изъять имущество на 130 млн рублей у экс-инспектора ГИБДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Генеральная прокуратура РФ потребовала Лефортовский районный суд изъять нажитое незаконным путем имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

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«Предъявлено исковое заявление об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных бывшим инспектором ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Сергеем Кузнецовым на себя и своих родственников», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, за время службы Кузнецов приобрел и оформил в свою собственность и на своих родных 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в ОАЭ и в Болгарии, а также автомобиль. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, у бывшего инспектора не имеется.

Кроме того, в индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружены €23 850, $60 тыс. и более 48 млн рублей, законность происхождения которых также не подтверждена.

1 июня стало известно, что служащие силовых ведомств России проверяют бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение на причастность к коррупционным схемам.

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