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В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения

Депутат Госдумы Матвейчев предложил давать россиянам выходной в день рождения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутат Государственной думы Олег Матвейчев выступил за то, чтобы закрепить право граждан на сокращенный рабочий день или выходной в день рождения. Соответствующее предложение было направлено в Минтруд, сообщает 22 июля «РИА Новости».

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«Почему бы <...> в этот день законным образом не отпрашиваться у начальства, не брать отпуск, а иметь законное право на выходной или сокращение рабочего дня… Я предложил Минтруду такой законопроект сделать», — рассказал депутат в диалоге с агентством.

Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, однако такая трудовая льгота не предоставляется в дни рождения, отметил депутат.

«В связи с этим прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — говорится в тексте документа, отправленного в Минтруд.

Матвейчев добавил, что подавляющему числу граждан необходимо дать больше свободного времени в этот день, так как они проводят его в семейном кругу.

Ранее в этот день председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск депутатам и чиновникам до минимально положенного. Он высказал мнение, что у политиков не должно быть отпусков, а всем госслужащим нужно брать пример с президента России Владимира Путина.

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