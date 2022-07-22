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Движение в центре Москвы перекроют из-за велогонки

Движение в Москве перекроют в субботу из-за летней велогонки La Strada
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Фото: mos.ru
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В субботу, 23 июля, в столице состоится крупная летняя велогонка La Strada. В связи с мероприятием в центре и на западе города будет перекрыто автомобильное движение, сообщается в пятницу, 22 июля, на сайте мэра Москвы.

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В основном движение будет ограничено в период с 7:00 до 12:30.

Так, с 01:30 до 21:00 нельзя будет проехать по участку от дома 5 по Крылатской улице до пересечения с улицей Нижние Мневники.

С 07:00 до 10:30 перекроют участок Пресненской набережной от дома 10 до Краснопресненской набережной.

Ограничения также затронут улицу Лужники, Звенигородское шоссе, Фрунзенскую и Кремлевскую набережные.

В мэрии отметили, что вплоть до окончания велогонки на всех перекрываемых улицах нельзя будет припарковать автомобиль.

Движение начнут перекрывать уже сегодня ночью, автомобилистов призвали заранее выбрать маршруты объезда. Карта и время ограничения движения опубликованы на сайте мэрии.

La Strada — любительская велогонка от организаторов спортивных событий «Лига героев». Гонка проходит на дистанцию, которую выбирает сам участник в зависимости от уровня подготовки и формы: 20, 40 или 80 км. Первый старт La Strada состоялся в 2021 году в Санкт-Петербурге и собрал сотни любителей велоспорта. В этом году событие анонсировали сразу в трех городах — Санкт-Петербурге, Москве и Сочи.

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