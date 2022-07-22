Возобновление производства Lada Niva Travel отложено

В производственном плане АвтоВАЗа пока нет упоминания о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. Об этом 22 июля сообщил неофициальный паблик завода «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Ресурс не исключает, что запуск производства этого автомобиля будет перенесен на месяц позже запланированного.

Портал отметил, что с 12 сентября 2022 года АвтоВАЗ планирует перевести все работающие автосборочные линии на пятидневный график работы. Вполне возможно, что завод к этой дате постарается сделать запас комплектующих для выпуска модели Niva Travel.

В данный момент производство в Тольятти сосредоточится на том, чтобы удовлетворить спрос на трехдверные внедорожники Lada Niva Legend.

Выпуск этого вездехода был возобновлен 12 июля 2022 года. По оценке паблика «Нетипичный АвтоВАЗ», дневной объем сборки составляет 200 машин.

20 июля компания «ВИС», она входит в структуру КамАЗа, сообщила, что приступила к производству регулятора давления заднего тормоза, РДЗТ. Узел будет поставляться для комплектации автомобиля Lada Granta. На предприятии отметили, что выпуск продукции для АвтоВАЗа помог организовать на производстве дополнительные рабочие места.