Ребенок утонул во время тренировки в Мурманской области

В Кандалакшском районе Мурманской области во время тренировки утонул ребенок. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел вечером 21 июля в поселке Нивский. Сообщение поступило дежурному около 19.00. Ребенок выпал из лодки во время самостоятельной тренировки. Другие подробности не приводятся.

В июне шестилетняя девочка погибла, упав в реку в Башкирии. Инцидент произошел в Стерлитамакском районе. В июле в реке Белой в Стерлитамакском районе утонул 16-летний подросток. Тело мальчика нашли лишь на второй день.