Шестилетняя девочка утонула в реке в Башкирии

Шестилетняя девочка погибла, упав в реку в Башкирии. Правоохранительные органы проводят проверку по факту трагедии.

Инцидент произошел 24 июня в Стерлитамакском районе. По данным МЧС, брат и сестра играли около реки Меселька вблизи дома. Девочка поскользнулась и упала в воду. На помощь ребенку тут же бросились очевидцы, но спасти ее не удалось, пишет «МедиаКорСеть».

Днем ранее сообщалось, что в Алтайском крае во время купания погибли две школьницы. Одна из девочек не умела плавать, ее сносило течением. Вторая школьница бросилась на помощь первой, в итоге обе исчезли под водой. Сотрудники правоохранительных органов просят родителей разъяснять детям правила поведения у воды.