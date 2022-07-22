Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК

Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Об этом организация сообщила 22 июля.

Козицын принял такое решение, чтобы исключить возможное опосредованное применение санкций к компаниям группы УГМК. Эта мера направлена на сохранение стабильности работы предприятия.

С 20 июля генеральным директором УГМК назначен Исмагилов Эльфат Рахматуллович, занимавший должность председателя совета директоров.

«Заявление А.А. Козицына, поданное 19.07.2022г., одобрено советом директоров ОАО «УГМК». С указанной даты А.А. Козицын перестал быть контролирующим должностным лицом ОАО «УГМК», а также иных компаний группы», — говорится в сообщении.

Козицын работал на этой должности с 1999 года. Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций 21 июля. В санкционные списки включены 57 физических лиц и структур из России, в том числе в перечне указывается бывший гендиректор УГМК.