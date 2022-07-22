Западу предрекли проблемы из-за поездки Путина в Иран

Западу грозят неприятности из-за поездки президента России Владимира Путина в Иран. Об этом написал в своей статье для Daily Mail директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.

По мнению аналитика, встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.

«Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре», — написал он.

Алмонд назвал это «пугающей перспективой».

«Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — подчеркнул эксперт.

Алмонд добавил, что возникающая угроза может стать для западных государств более опасной, чем бывший советский блок.

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