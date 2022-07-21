ЕС отказался от введения санкций против «ВСМПО-Ависма»

Евросоюз (ЕС) отказался от предложения ввести санкции в отношении «ВСМПО-Ависма», пишет газета The Wall Street Journal в четверг, 21 июля.

Ее источники подчеркнули, что Франция и несколько других стран выступили против включения «ВСМПО-Ависма» в седьмой пакет санкций во избежание закрытия экспорта титана в Европу Россией.

«ВСМПО-Ависма» — это крупнейший производитель титана в мире, обращает внимание «Газета.Ru».

21 июня стало известно о просьбе авиастроительной компании Airbus не вводить санкции на российский титан. Авиапроизводитель серьезно зависит от поставок металла, который используется в критически значимых компонентах самолетов. Консультанты из Alix Partners оценили, что Россия поставляет 65% необходимого Airbus титана.

5 июня сообщалось, что приостановка производства Boeing 737 MAX могла быть связана с санкциями. Эксперт оценил зависимость американского авиастроителя от российского титана в 30–40%.

В начале марта текущего года американская компания Boeing объявила о решении приостановить покупку титана из России. До этого Boeing предупреждала, что геополитические изменения могут создать проблемы с поставками. Меморандум с компанией «ВСМПО-Ависма» о стратегическом партнерстве Boeing подписала в ноябре 2021 года.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите мирных жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».