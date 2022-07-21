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В Донбассе открылась первая школа самбо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) открылась первая школа самбо.

Проект был реализован при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина, президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева и члена Попечительского совета Всероссийской федерации самбо Анатолия Якунина.

По информации «Известий», обучение восточному единоборству будет проходить на базе школы №1 в Мангуше в рамках инициативы «Самбо в школы».

Отмечается, что туда уже доставлен спортинвентарь, а также маты.

По словам Елисеева, занятия в спортивной школе позволят детям не только ознакомиться с азами самбо, но также полноценно тренироваться и выполнять разряды. Он также подчеркнул, что ребята смогут отстаивать честь школы на всероссийских соревнованиях и попытаться добраться до финала, который в этом году планируют провести или в Сочи, или в Краснодаре.

«20 апреля в Донецке было подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией самбо, предусматривающее реализацию в Республике проекта «Самбо в школы». Это поддержка не только инвентарем, это еще и возможность выезжать на сборы», — заявил глава ДНР в четверг, 21 июля.

Помимо образовательного учреждения в Мангуше, еще две школы Донецка выразили желание присоединиться к проекту. Ожидается, что со временем данная практика получит широкое распространение в регионе.

«Мы готовы, открыты, помогаем и оборудованием, и формой для детей, чтобы они занимались. Поэтому этот проект сегодня живой, работает. В России он сегодня вошел в 78 регионов. 2,5 тысячи школ мы уже ввели в проект», — рассказал Сергей Елисеев.

16 июня Пушилин выразил надежду, что спецоперация в Донбассе может закончиться к концу 2022 года.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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