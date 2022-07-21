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Режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии

Режиссера «Ералаша» Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии
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Фото: YouTube/На Благо Мира
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Режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии, сообщает прокуратура Москвы в четверг, 21 июля.

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«Солнцевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя столицы Ильи Белостоцкого. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что с 5 на 6 ноября 2018 года Белостоцкий в своей московской квартире совершил противоправные действия в отношении малолетнего мальчика в беспомощном состоянии, с которым ранее он был знаком.

«С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отмечает столичная прокуратура.

Приговор пока в законную силу не вступил.

В ноябре прошлого года на сайте kp.ru со ссылкой на источник сообщалось, что Белостоцкий часто ездил по детским лагерям, предлагая администрации учреждений снимать фильмы с детьми.

Уточнялось, что заявление на Белостоцкого написал бывший актер, который заявил, что режиссер совратил его в 13 лет. Кроме того, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что материалы о преступлениях режиссера волонтеры более 10 лет назад передавали и в правоохранительные органы, и в «Ералаш», но никакой реакции не следовало.

Журналисты отметили, что в 1990-е и 2000-е в Сети было много открытых ресурсов для педофилов, единственная конспирация которых заключалась в использовании псевдонимом. Преступники открыто рассказывали о своих действиях и публиковали детские фото. Особенно прославился пользователь DEMOSFEN. Есть версия, что именно под этим ником скрывался Белостоцкий. DEMOSFEN на форумах писал про «прошедших кастинги» мальчиках.

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