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Стивен Кинг отрекся от слов о величии Бандеры

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Фото: ТАСС/Zuma
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Писатель Стивен Кинг заявил, что не считает украинского националиста Степана Бандеру великим человеком. Об этом он написал в Twitter.

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Ранее Кинг в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом дал положительную характеристику Бандере. Однако 20 июля он заявил, что разговоры о розыгрыше не соответствуют действительности.

«Стивена Кинга разыграли Вован и Лексус. Они спросили его, что он думает о Бандере. Он ответил, что Бандера был великим человеком. Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды», — заявил автор «Оно» и «Зеленой мили».

На следующий день Кинг оставил еще одно сообщение. Он признал, что его разыграли, и заявил, что не знает, кто такой Бандера.

«Вообще-то, оказывается, меня действительно разыграли. Понятия не имел, кем был этот Бандера. Я смущен. Но оказывается, я не одинок. Другими жертвами этих парней стали Джоан Роулинг, принц Гарри и Джастин Трюдо», — написал Кинг.

23 марта писатель уведомил российское издательство АСТ о приостановке сотрудничества и отказе от новых контрактов. Старые соглашения на публикацию книг на русском языке продолжили действовать.

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