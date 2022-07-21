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ТЦ подписали соглашение о привлечении китайских ритейлеров в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российский Совет торговых центров (РСТЦ) и международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Хуаюэ» из китайской провинции Гуандун подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе по привлечению китайских ритейлеров в РФ. Об этом «Известиям» сообщили в РСТЦ в четверг, 21 июля.

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Стороны договорились заключить соглашение, «исходя из важности международного сотрудничества и торговли и инвестиций, отмечая общность профессиональных приоритетов, состоящих в поддержке товарооборота между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, желая содействовать расширению торгового сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики».

Они договорились в том числе о совместном создании баз данных потенциальных арендаторов — торговых и производственных компаний из КНР. Также они условились об информационном содействии китайским компаниям, заинтересованным в выходе на российский рынок через открытие точек продаж на площадях РСТЦ.

Как рассказали «Известиям» представители крупных маркетплейсов 19 июля, в России почти вдвое выросли продажи телевизоров китайских брендов. Наиболее популярны модели Xiaomi, Haier, Fusion, Harper и BBK. Эксперты связали тенденцию с приостановкой поставок Samsung, LG и Sony. Телевизоры этих брендов остаются в продаже, но покупателей отпугивают возросшие цены и возможные сложности с гарантией, если технику ввезли по параллельному импорту. Китайской же продукции в магазинах больше, и вендоры поставляют ее официально, отмечали специалисты.

Кроме того, на российский рынок выходит компьютерный бренд Thunderobot, входящий в китайский концерн Haier Group.

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