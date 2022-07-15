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Новый китайский производитель начал продажи компьютеров в РФ

На рынок РФ выходит производитель ноутбуков Thunderobot из КНР
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Фото: thunderobot.com
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На российском рынке начинает официальные продажи китайский компьютерный бренд Thunderobot. Это следует из совместных материалов вендора и «М.Видео – Эльдорадо», с которыми ознакомились «Известия». Пока гаджеты будут продаваться только в магазинах этих сетей и на их онлайн-площадках, а также и в интернет-магазине, созданном производителем, отметил источник издания, знакомый с подготовкой проекта. В ближайшее время начнутся поставки игровых ноутбуков (первая модель уже поступила в торговые сети), а с конца 2022 года ассортимент расширится за счет десктопов и мониторов, пообещали в Thunderobot и «М.Видео – Эльдорадо».

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Thunderobot входит в китайский концерн Haier Group. До сих пор компания была широко представлена на российском рынке стиральных и посудомоечных машин, холодильников и другой крупной бытовой техники. По данным организации-партнера нескольких производителей электроники, в первом полугодии Haier занимал первое место по штучным продажам холодильников в России (годом ранее он был на третьем) и второе по реализации стиральных машин (по итогам первого полугодия 2021-го — четвертое).

«Россия — очень важный рынок для нашей компании», — сказал «Известиям» директор департамента «Цифровая техника» «Хайер Рус» Павел Арсеев.

Директор кластера «Домашний офис и фото» «М.Видео – Эльдорадо» Олег Резников добавил, что за шесть месяцев 2022 года в России на игровые модели пришлось более 15% от общих продаж ноутбуков, то есть свыше 200 тыс. штук.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Приключения электроники: на рынок РФ выходит производитель ноутбуков из КНР»

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