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Бренд Levi's вернулся в Россию под другим названием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Магазин американского бренда одежды Levi Strauss & Co вновь открылся в торговом центре «Авиапарк» в Москве под новым названием. Теперь он называется JNS, рассказали 21 июля РИА «Недвижимость» в дирекции по маркетингу компании.

В прошлом Levi Strauss & Co объявляли об уходе с российского рынка после 29 лет работы. В компании рассказали, что ищут покупателей на свои российские активы.

«Магазин Levi's в ТЦ «Авиапарк» был полностью выкуплен нашей компанией — у него теперь другое юрлицо, ООО «Спорт поинт». Он будет работать под брендом JNS с сохранением ассортимента и оборудования. Поставки будем осуществлять своими силами», — рассказали в пресс-службе JNS.

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Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что не планируют оставаться оператором лишь одного бренда. В будущем они планируют выкупать магазины и делать из них мультибрендовые точки. На первом этапе это пока магазины Levi's.

Ранее, 23 мая, американская компания одежды и обуви Levi Strauss & Co, которая владеет основным брендом Levi's, приняла окончательное решение об уходе с российского рынка.

12 июля появилась информация о том, что компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti и другими, может вернуться на российский рынок к 2023 году.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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