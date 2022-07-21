Неизвестные спилили мемориальные деревья в Бухенвальде

Неизвестные срубили семь посаженных в память о жертвах нацизма буков возле бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд. Об этом говорится 21 июля на сайте фонда Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

Деревья были высажены в рамках проекта «1000 буков».

«Неизвестные спилили или сломали семь из 12 деревьев возле мемориала в Бухенвальде», — говорится в сообщении.

Мемориальные деревья сажают вдоль маршрутов марша смерти из Бухенвальда с 1999 года. В 2019 и 2020 годах некоторые деревья были также спилены.

Заместитель директора Мемориала Бухенвальда Филипп Нойманн-Тейн рассказа, что увидел спиленные деревья утром в среду. В понедельник аллея была не тронута. Администрация фонда обратилась в полицию.

12 деревьев были посажены в 2015 году. Каждое дерево получило мемориальную доску, посвященную различным группам жертв или отдельным узникам концлагеря Бухенвальд.

Один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии был освобожден 11 апреля 1945 года. В этот день весь мир вспоминает узников одного из самых страшных лагерей смерти. С момента его образования, в июле 1937 года, до ликвидации через лагерь прошло около 250 тыс. заключенных из разных стран Европы. Суммарное количество жертв оценивается примерно в 56 тыс. человек.

В этом году торжественные мероприятия в честь освобождения Бухенвальда прошли с 5 по 12 апреля в Веймаре и Нордхаузене. Делегации из России и Белоруссии на церемонию не пригласили.