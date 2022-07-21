Военкор «Известий» показал разрушения в центре Святогорска

Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров 21 июля показал разрушения в центре города Святогорска Донецкой Народной Республики (ДНР).

На кадрах показан фактически уничтоженный центр города. Здания разрушены и обгорели, это стало следствием обстрела националистов.

«Отходя, они били, куда только могли», — сказал журналист.

Обгорели жилые дома, административные здания, заведения общепита. Хайдаров также показал Святогорский монастырь, захваченный украинскими боевиками.

«Надо сказать, что ближе идти небезопасно, на горе работают снайперы», — предупредил он.

Как рассказал военнослужащий ДНР, ближе лучше не подходить, так как украинские силовики «засели на горе очень плотно».

4 июня при отступлении боевики Украины подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории ДНР. Как сообщило Министерство обороны России, преступление было совершено с помощью зажигательных патронов и крупнокалиберного пулемета.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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