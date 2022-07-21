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Военкор «Известий» показал разрушения в центре Святогорска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров 21 июля показал разрушения в центре города Святогорска Донецкой Народной Республики (ДНР).

На кадрах показан фактически уничтоженный центр города. Здания разрушены и обгорели, это стало следствием обстрела националистов.

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«Отходя, они били, куда только могли», — сказал журналист.

Обгорели жилые дома, административные здания, заведения общепита. Хайдаров также показал Святогорский монастырь, захваченный украинскими боевиками.

«Надо сказать, что ближе идти небезопасно, на горе работают снайперы», — предупредил он.

Как рассказал военнослужащий ДНР, ближе лучше не подходить, так как украинские силовики «засели на горе очень плотно».

4 июня при отступлении боевики Украины подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории ДНР. Как сообщило Министерство обороны России, преступление было совершено с помощью зажигательных патронов и крупнокалиберного пулемета.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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