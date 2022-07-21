В Приднестровье обвинили НАТО в раздувании противостояния в регионе

Поставляя оружие Молдавии, НАТО раздувает противостояние в регионе. Об этом 21 июля заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

«Вооружая Молдову, НАТО фактически раздувает противостояние, провоцирует горячие головы, коих, судя по заявлению комбатантов и некоторых чиновников РМ (Республика Молдова), там и так хватает», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, в Тирасполе наблюдают за деятельностью советников Североатлантического альянса различных уровней и в целом за процессами военно-политического освоения территории между Прутом и Днестром со стороны военного блока, в том числе функционирование трех его информационных центров, систематическими совместными учениями западных стран на территории Молдавии и за ее пределами.

«Безусловно, все эти негативные тенденции не способствуют стабильности и безопасности. К ситуации справедливо применить принцип чеховского ружья», — отметил Игнатьев.

Ранее, 13 июля, президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости усилить армию страны. Она объяснила это якобы существующей угрозой со стороны Москвы.

14 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Молдавии не должны видеть какую-то угрозу со стороны России, это абсурдно. Он также отметил, что усиление Молдавией своей армии не создает рисков для РФ.

До этого, 20 мая, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Молдавию следует направить современное оружие, чтобы защитить ее от России.

Молдавия, расположенная к юго-западу от Украины, не является членом НАТО, и у Британии есть опасения, что она может стать следующей целью РФ после Украины. Если планы Лондона будут приняты, члены военного альянса предоставят Молдове современное вооружение, заменив им технику советских времен, а также обучат солдат тому, как им пользоваться.