В Ираке призвали к эскалации против Турции из-за Курдистана

Власти Ирака должны дать жесткий ответ Турции после нападения на Курдистан. Об этом заявил 20 июля лидер иракской шиитской полувоенной организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр.

«Турция становится всё более наглой, полагая, что Ирак может ответить только слабым осуждением», — отметил он в Twitter.

Власти Ирака пока никак не комментировали высказывания ас-Садра.

Речь идет о спецоперации Турции на севере Сирии.

Так, 19 июля минимум девять человек погибли и еще 23 получили ранения в результате нападения Турции на курорт в северной иракской провинции Дахук. Среди жертв были несовершеннолетние, в том числе годовалый ребенок.

В Ираке назвали нарушением государственного суверенитета турецкий удар в Иракском Курдистане. В Багдаде начались массовые акции протеста против действий турецкой армии.

Ранее, 5 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении провести новые антитеррористические операции на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) (признаны в Турции террористическими организациями). По его словам, оно принято на фоне необходимости сохранения национальной безопасности страны.

Президент уточнил, что попытки террористов узаконить свои действия, поменяв названия своих «партий» с РПК на СНС или ДС («Демократический союз»), ни к чему не приведут.

Кроме того, в марте Эрдоган заявил, что турецкие военные будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока не добьются полного уничтожения организаций, которые Анкара считает террористическими.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июня, российская сторона с тревогой восприняла заявление турецкого президента о начале военной операции на севере Сирии. Она выразила надежду, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии.

Турецкий лидер уточнил, что конечной целью операции является завершение формирования «безопасного коридора» на 30 км от турецкой границы.

С 2017 года Турция провела на севере Сирии несколько военных операций. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.