Ростуризм захотел расширить программу субсидирования авиаперелетов

Туроператоры смогут выкупать блоки мест на регулярных авиарейсах и в поездах по субсидированным тарифам. Такую инициативу обсуждают в Ростуризме, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Сейчас правительство субсидирует только чартерные рейсы для туристов.

«Программа субсидирования чартеров востребована и бизнесом, и туристами. Сейчас мы с коллегами из Минтранса и туристическими компаниями прорабатываем возможность ее расширения на блок-места туроператоров в рамках железнодорожной перевозки и регулярных авиарейсов», — сказали в Ростуризме.

Соответствующие поправки в постановление правительства №799 о субсидировании чартеров будут внесены примерно через месяц, уверен источник «Известий», близкий к рабочей группе Ростуризма, на которой обсуждается этот вопрос.

Бизнес надеется на скорейшее принятие поправок — это поможет поддержать внутренний туризм в России в межсезонье, сказал «Известиям» председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

В результате расширения программы субсидирования цены на туры по России могут упасть в 1,5–2 раза, считает эксперт.

Он привел в пример стоимость поездки в Петропавловск-Камчатский. С тех пор как туда стали летать субсидируемые чартеры, тур в этот город с перелетом, проживанием, питанием и некоторыми экскурсиями можно приобрести за 48 тыс. рублей.

«Раньше за эти деньги нельзя было купить даже авиабилет туда-обратно», — подчеркнул эксперт.

В 2022 году на программу субсидирования чартеров в целях поддержки туротрасли выделено 1,2 млрд рублей, из них на данный момент доступно 700 млн, следует из информации на официальном сайте Ростуризма.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Билетная пора: субсидирование чартеров хотят расширить на регулярные авиарейсы и поезда