Реклама
Прямой эфир
Мир
Минюст США призвал конгресс передать украинским беженцам имущество РФ
Общество
Украинцев включат в нацпроект по трудоустройству в России
Общество
Почти 900 сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
Мир
Палестина не увидела прогресса в отношениях с Израилем после визита Байдена
Мир
В США объявили о создании ведомства по «аномальным явлениям»
Экономика
Компании массово переезжают в российские офшоры
Общество
С колеса обозрения в Волгограде эвакуировали 21 человека
Экономика
В России хотят увеличить налоговый вычет за квартиру
Общество
Сезон торговли дынями и арбузами в Подмосковье начнется 1 августа
Мир
Посол Украины назвал Приднестровье потенциальной угрозой для Киева
Мир
Зеленский обсудил потребности Украины с главами МИД Австрии и Чехии

Ростуризм захотел расширить программу субсидирования авиаперелетов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туроператоры смогут выкупать блоки мест на регулярных авиарейсах и в поездах по субсидированным тарифам. Такую инициативу обсуждают в Ростуризме, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Добор высоты: авиабилеты за границу подорожали более чем на треть
Перелеты в какие страны подешевели вопреки общей тенденции и как цены будут меняться дальше

Сейчас правительство субсидирует только чартерные рейсы для туристов.

«Программа субсидирования чартеров востребована и бизнесом, и туристами. Сейчас мы с коллегами из Минтранса и туристическими компаниями прорабатываем возможность ее расширения на блок-места туроператоров в рамках железнодорожной перевозки и регулярных авиарейсов», — сказали в Ростуризме.

Соответствующие поправки в постановление правительства №799 о субсидировании чартеров будут внесены примерно через месяц, уверен источник «Известий», близкий к рабочей группе Ростуризма, на которой обсуждается этот вопрос.

Бизнес надеется на скорейшее принятие поправок — это поможет поддержать внутренний туризм в России в межсезонье, сказал «Известиям» председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

В результате расширения программы субсидирования цены на туры по России могут упасть в 1,5–2 раза, считает эксперт.

Он привел в пример стоимость поездки в Петропавловск-Камчатский. С тех пор как туда стали летать субсидируемые чартеры, тур в этот город с перелетом, проживанием, питанием и некоторыми экскурсиями можно приобрести за 48 тыс. рублей.

«Раньше за эти деньги нельзя было купить даже авиабилет туда-обратно», — подчеркнул эксперт.

В 2022 году на программу субсидирования чартеров в целях поддержки туротрасли выделено 1,2 млрд рублей, из них на данный момент доступно 700 млн, следует из информации на официальном сайте Ростуризма.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Билетная пора: субсидирование чартеров хотят расширить на регулярные авиарейсы и поезда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022