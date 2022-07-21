Компании массово переезжают в российские офшоры

С конца февраля этого года в российские офшоры переехали 32 компаний, рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

С начала года — 34. Для сравнения: за весь 2021-й в САР на островах Октябрьский и Русский репатриировались 27 компаний. Всего, как уточнил замминистра, на данный момент в САР 100 участников с учетом семи компаний, исключенных из реестра в связи с реорганизацией или изменением адреса, а также одной компании недавно отказавшейся от статуса.

По словам Торосова, в основном переезжают холдинговые структуры с Кипра, Багамских островов, из Латвии, Нидерландов. Из последней страны переезд напрямую невозможен и осуществляется через транзит, чаще всего на Кипре.

«Режим САР в данный момент пользуется большой популярностью, по итогам 2022 года может быть больше 100 резидентов», — заявил Торосов.

Перечень налоговых льгот в специальных административных районах зависит от статуса организации: международная компания (МК) или международная холдинговая компания (МХК), рассказал партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Александр Токарев. Наиболее значительные льготы предоставляются МХК при создании существенного уровня присутствия и осуществлении инвестиций, а также при соблюдении ряда других условий, заметил он.

Такими льготами, в частности, выступают ставка налога в размере 5% при получении дивидендов, процентов, роялти и ставка налога в размере 10% при выплате доходов. Также среди льгот — пониженный порог в отношении доли участия при получении дивидендов и доходов от реализации акций/долей.

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Вэлкам — САР: компании массово переезжают в русские офшоры