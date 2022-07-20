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Люди застряли на сломавшемся колесе обозрения в Волгограде

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Фото: соцсети
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Колесо обозрения сломалось в центральном парке Волгограда, когда на нем находились люди. Как сообщает в среду, 20 июля, пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области, оставшихся в кабинках эвакуируют.

По данным спасателей, на колесе находятся около 24 человек, их эвакуируют.

Сообщение об инциденте поступило в ОДС Главного управления МЧС по региону в 22:10.

Отмечается, что причиной остановки колеса обозрения стала неисправность электропривода.

На месте находятся пожарно-спасательные подразделения, служба спасения Волгограда, скорая, полиция.

Ранее, 11 июля, 13-летний мальчик получил многочисленные травмы после обрыва трассы в веревочном парке Барнаула в Алтайском крае. Ему потребовалась медицинская помощь. Следователи инициировали проверку.

10 июля сообщалось, что мужчина выпал с колеса обозрения в одном из городских парков в Южно-Сахалинске. Следователи инициировали проверку. Пострадавший 59-летний сахалинец скончался на месте.

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