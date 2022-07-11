Ребенок пострадал при обрушении трассы в веревочном парке Барнаула

Ребенок получил многочисленные травмы после обрыва трассы в веревочном парке Барнаула в Алтайском крае. Прокуратура начала проверку, сообщает в понедельник, 11 июля, пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Инцидент произошел в субботу, 10 июля.

«В результате множественные травмы получил 13-летний мальчик. Ему потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуроры оценят соблюдение требований безопасности при эксплуатации спортивного комплекса.

10 июля сообщалось, что мужчина выпал с колеса обозрения в одном из городских парков в Южно-Сахалинске. Следователи инициировали проверку. Пострадавший 59-летний сахалинец скончался на месте.

На место происшествия выехала следственная группа для установления причины смерти, назначено судебно-медицинское исследование.