Мужчина погиб при падении с колеса обозрения на Сахалине

В Южно-Сахалинске мужчина выпал с колеса обозрения в одном из городских парков. Следователи инициировали проверку, сообщили 10 июля в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.

Пострадавший скончался на месте.

«По факту смерти 59-летнего сахалинца в городском парке проводится проверка. На место происшествия выехала следственная группа, для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование», — говорится в сообщении.

Ранее ребенок погиб при катании на самодельной карусели в Алтайском крае. На четырехлетнего мальчика во время катания упала конструкция. Трагедия произошла в Первомайском районе.