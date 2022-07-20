Игру квиддич переименуют из-за обвинений Роулинг в трансфобии

Спортивная версия магической игры из «Гарри Поттера» сменит название. Вместо квиддича соревнования будут именовать квадболом, передает телеканал «Известия». Переименование происходит по двум причинам. Международная ассоциация квиддича хочет отмежеваться от автора магической саги. Джоан Роулинг ругают за критику трансгендеров. Вторая причина переименования — авторские права. Товарный знак «квиддич» принадлежит компании Warner Bros. Сейчас в квиддич играют 600 команд из 40 стран мира.

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