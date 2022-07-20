Ученые назвали лучшие диеты при борьбе c диабетом

Контролировать уровень глюкозы в крови можно благодаря кето- и средиземноморской диетам. Также с помощью них можно добиться снижения веса. Такое заявление сделали ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Кето-диета включает в себя низкое содержание углеводов и очень высокое содержание жиров. К средиземноморской относится низкоуглеводная диета с умеренным содержанием жиров, в приоритете которой овощи, бобовые, фрукты, цельнозерновые, оливковое масло и рыба, пишет «Газета.Ru» в среду, 20 июля.

В исследовании были задействованы 33 человека с преддиабетом или диабетом второго типа. Их поделили на две группы. В течение 12 недель участники исследования питались лишь в рамках указанных диет.

По итогам работы эти диеты получили высокие оценки за контроль уровня глюкозы в крови и содействие снижению веса. Также ученые обратили внимание на то, что кето-диета включает в себя меньше питательных веществ, в частности клетчатки. Отмечается, что людям труднее придерживаться ее продолжительное время, но такой вариант подходит для лечения и профилактики диабета.

В октябре прошлого года диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что при втором типе диабета стоит как можно меньше потреблять простых и быстрых углеводов, которые содержатся в мучных изделиях, картошке и рисе. При этом сложные углеводы, такие как хлеб грубого помола, гречка, овсянка, исключать из рациона не нужно.