Юрист назвал спорной инициативу ФАС по ужесточению контроля за ценами

Идея Федеральной антимонопольной службы (ФАС) бороться с согласованными действиями спекулянтов, привлекая бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года, заслуживает однозначной поддержки, но предложенный специалистами службы механизм регулирования представляется спорным. Об этом заявил «Известиям» партнер юридической группы «Совет» Артем Гарден в среду, 20 июля.

Ранее в этот же день «Коммерсантъ», ссылаясь на подготовленные поправки к ФЗ-46 от 8 марта 2022 года о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, сообщал, что ФАС предложила ужесточить контроль над ценами и решила получить возможность привлекать бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года. Отмечалось, что в случае, когда цены были подняты необоснованно, антимонопольщики планируют получить полномочия по привлечению бизнеса к ответственности при сговорах по упрощенной схеме. В частности, это должно помочь государству оперативно вмешиваться в регулирование цен и сглаживать острые углы при уходе иностранных компаний с рынка. При этом обоснованность роста цен ведомство будет определять по заключениям Минэкономразвития и правительства.

Дело в том, что оценка обоснованности роста цен на основании заключения Министерства экономики РФ без учета мнения профессиональных участников рынка может привести к тому, что чиновники, приблизительно представляющие актуальное состояние рынка тех или иных товаров, будут давать свое заключение на основании статистики, собранной другими чиновниками, не владеющими ситуацией, считает Артем Гарден. По факту внедрение данного регулирования вводит механизмы плановой экономики в ценообразовании, которые при СССР настраивал Государственный комитет цен при Совете министров, отметил он.

Также настораживает отказ Миниэкономразвития озвучивать и выносить на общественное обсуждение критерии обоснованности ценообразования, добавил юрист. Закрытость процесса определения критериев создает риск того, что при регулировании ценообразования во главу угла будут поставлены социальные нужды государства, а интересы предпринимателей не будут учтены, пояснил он. Во многом такое опасение связано с неясностью способов защиты интересов бизнеса.

«Смогут ли предприниматели получать открытый доступ к материалам Министерства экономики РФ или оперативно подключаться к подготовке таких заключений? Надеемся, что Министерство экономики учтет высказанные в профессиональном сообществе замечания при подготовке законопроекта», — выразил надежду партнер юридической группы «Совет».

Как сообщалось 13 июля, власти России хотят взять под контроль стоимость обслуживания газового оборудования в квартирах — ФАС будет устанавливать коридор расценок. Эта информация следует из проекта протокола совещания у вице-премьера РФ Александра Новака, копия которого имеется в распоряжении «Известий». Также предполагалось, что управляющие компании будут заключать единые договоры на такие услуги с профильными компаниями. К газовому оборудованию относятся плиты, колонки, котлы.