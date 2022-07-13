В РФ предложили ввести госцены на обслуживание газовых плит

Власти хотят взять под контроль стоимость обслуживания газового оборудования в квартирах — ФАС будет устанавливать коридор расценок, следует из проекта протокола совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Копия документа имеется в распоряжении «Известий». Также предполагается, что управляющие компании (УК) будут заключать единые договоры на такие услуги с профильными компаниями. К газовому оборудованию относятся плиты, колонки, котлы.

Как ранее писали «Известия», сегодня такие соглашения подписывают отдельно с каждым собственником жилья, в итоге 10–50% квартир не обслуживаются. В среднем по стране договоры отсутствуют у 60% семей. Во многих квартирах или домах газовое оборудование не проверяют годами, а это приводит к регулярным авариям — утечкам газа и взрывам. «Известия» направили запросы в кабмин, Минстрой и ФАС.

По данным первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, только за прошлый год в России произошло 983 происшествия с бытовым газом, и в 112 случаях пострадали люди. Один из самых недавних наиболее громких инцидентов произошел в апреле 2022 года в подмосковном Ступино — взрыв газа в пятиэтажке. Тогда погибли шесть человек, еще 19 человек пострадали. Их доставили в больницу с переломами, сотрясениями и черепно-мозговыми травмами.

«Мы поддерживаем стремление ограничить цены на обслуживание газовых плит. Но включение УК в цепочку отношений «обслуживающая организация — собственники квартир» станет возможным только после того, как будет принято позволяющее это сделать законодательное решение. Сегодня это пока невозможно», — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, необходимо принять закон, который даст УК право оформить такой договор за собственника — по сути, без его прямого согласия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«По УКазке: в РФ хотят ввести госцены на обслуживание газовых плит»