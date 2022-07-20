Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Мир
Лавров сообщил об изменении географических задач спецоперации
Общество
В России упростят оплату образования материнским капиталом
Мир
Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории
Мир
В Кремле отреагировали на заявление Белого дома о растущей изоляции России
Мир
СНБО анонсировал «громкие» разоблачения публичных личностей на Украине
Мир
Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29
Общество
Инфекционист назвал пути передачи бубонной чумы
Спорт
В Кремле заявили о желании России провести часть матча за шахматную корону
Мир
В Великобритании раскритиковали прощальные слова Джонсона парламенту
Мир
Global Times предрекла ответ КНР в случае визита Пелоси на Тайвань

Суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в среду, 20 июля, прекратил уголовное преследование в отношении блогера Юрия Хованского в связи с истечением срока давности. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Хованский проходил обвиняемым по делу об оправдании терроризма.

«2-й Западный окружной военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда вынес постановление по уголовному делу в отношении Юрия Хованского», — говорится в заявлении.

8 апреля адвокат блогера Александр Передрук заявил «Известиям» о снятии с его подзащитного части запретов определенных действий. Так, Хованскому тогда разрешили пользоваться интернетом, а также выходить на улицу в период с 18:00 до 10:00.

Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021 года. В Следственном комитете РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Тогда же задержанный заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

Куйбышевский районный суд 29 декабря 2021 года рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения Хованскому и заменил арест на запрет совершать определенные действия. Позже суд несколько раз продлял эту меру пресечения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022