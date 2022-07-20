Суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского

Суд в среду, 20 июля, прекратил уголовное преследование в отношении блогера Юрия Хованского в связи с истечением срока давности. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Хованский проходил обвиняемым по делу об оправдании терроризма.

«2-й Западный окружной военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда вынес постановление по уголовному делу в отношении Юрия Хованского», — говорится в заявлении.

8 апреля адвокат блогера Александр Передрук заявил «Известиям» о снятии с его подзащитного части запретов определенных действий. Так, Хованскому тогда разрешили пользоваться интернетом, а также выходить на улицу в период с 18:00 до 10:00.

Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021 года. В Следственном комитете РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Тогда же задержанный заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

Куйбышевский районный суд 29 декабря 2021 года рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения Хованскому и заменил арест на запрет совершать определенные действия. Позже суд несколько раз продлял эту меру пресечения.