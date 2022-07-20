Путин заверил, что Россия поможет «привести в порядок» территории ДНР и ЛНР

Путин заверил, что Россия поможет «привести в порядок» территории ДНР и ЛНР

2022-07-20 14:15:42

2022-07-20 14:15:42

2022-07-20 14:15:42

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru