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Киргизия и РФ полностью перешли на расчеты в рублях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Киргизия и Россия полностью перешли на расчеты в рублях. Об этом 20 июля сообщил на брифинге министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев.

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«Мы полностью перешли с Россией на расчеты в рублях», — сказал он журналистам.

Как отметил министр, ранее страна рассчитывалась с РФ в долларах только по ГСМ, по остальным видам продукции — в рублях. Но в связи с введением санкций, в том числе отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам, поэтому было принято решение изменить расчеты.

Амангельдиев уточнил, что в связи такими действиями, курс рубля начал укрепляться, что повлияло на стоимость топлива.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Иран активизируют использование национальных валют в расчетах государств.

Министерство экономического развития России 18 марта сообщило, что страны Евразийской экономической комиссии, участником которой является также Киргизия, решили активизировать работу над снижением доли доллара во взаимных расчетах.

Глава Минфина России Антон Силуанов 16 марта указал на ежедневное снижение доверия к доллару из-за действий американских властей. В итоге российские компании всё чаще переходят на расчеты в национальных валютах. Особенно это касается недолларовой торговли с постоянными партнерами РФ, такими как Китай, Индия и страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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