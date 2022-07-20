В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров

Федеральный режим ЧС по упрощенному порядку введут в Хабаровском крае и Якутии для оперативного наращивания сил в борьбе с лесными пожарами. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

Решение о вводе ЧС принимает правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Режим ЧС федерального значения впервые вводится на участках Якутии и Хабаровского края, которые охвачены огнем. В 2021 году, отметили в ведомстве, из-за административных барьеров не было возможности использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли определенных критериев, пишет сайт kp.ru.

«При поддержке президента эти критерии значительно снижены, а значит регионы получат необходимую помощь вовремя», — цитирует телеканал «Звезда» главу Минприроды России Александра Козлова.

С начала года общая площадь лесных пожаров в указанных субъектах в 3,2 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составляет 603,4 тыс. га, сообщает телеканал «360». В 2021 году этот показатель равнялся 1,9 млн га. Также существенно ниже количество пожаров — в 1,7 раза.

Глава Рослесхоза Иван Советников уточнил, что после введения ЧС будет рассмотрен вопрос о привлечении дополнительных сил соседних регионов и МЧС России. Уже сейчас в Хабаровском крае и Якутии работают более 550 сотрудников Авиалесоохраны, отмечает сайт aif.ru.

По данным Минприроды РФ, ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 10,6 млрд рублей, сообщает «Москва 24».

Ранее, 19 июля, стало известно, что в Ульчском районе Хабаровского края потушен сложный лесной пожар, возникший у села Богородское из-за недавних летних гроз. Из-за сложных погодных условий и рельефа людям пришлось вручную окапывать огонь, прокладывать минерализованные полосы и пускать встречный отжиг.

В мае этого года президент Владимир Путин поддержал предложение министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова упростить механизм введения ЧС.